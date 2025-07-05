Центробанк начнет блокировать карты с истекшим сроком действия

Центробанк России объявил о начале постепенной блокировки банковских карт с истекшим сроком действия. Регулятор отменяет послабление, которое было введено в 2022 году.

Тогда владельцы карт "Мир", Visa и Mastercard могли пользоваться ими даже после окончания срока благодаря режиму автопродления. В Центробанке объяснили, что возвращение к обычному порядку связано с необходимостью борьбы с мошенничеством.

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