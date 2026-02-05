Россия и Вьетнам примут решение о расширении приема карт "Мир"

Россия и Вьетнам ведут переговоры о расширении возможности оплаты российскими картами "Мир" на территории страны. Это упростит поездки для граждан России, особенно на фоне рекордного турпотока во Вьетнам в 2025 году.

Однако, как отмечают эксперты, интеграция платежных систем долгий процесс. Пока многие туристы полагаются на систему "все включено" и наличные деньги. Специалисты рекомендуют диверсифицировать риски, имея при себе некоторую сумму в валюте.

