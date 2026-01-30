Предприятия пищевой промышленности Москвы увеличили отгрузку продукции на 20%

Пищевая промышленность Москвы показывает уверенный рост. Столичные предприятия увеличили поставки продукции на 20%.

Сейчас в городе работают более 350 предприятий отрасли. Они производят молочные, мясные, кондитерские, хлебобулочные изделия. В конце 2025 года в столице запустили первый профильный пищевой технопарк. Кроме того, ориентируясь на высокий потребительский спрос, компании все чаще делают упор на выпуск готовой еды и блюд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.