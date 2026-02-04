За год спрос на услуги банщиков в Москве вырос более чем в 1,5 раза, а продажи кедровых бочек увеличились почти на 50%. Один только московский производитель продает около 50 готовых бань ежемесячно.

Появилась и новая категория клиентов – "банные гурманы". Эти люди специально путешествуют по стране, чтобы посетить уникальные парные в разных регионах, делая посещение бани частью своего отдыха и туристического опыта.

