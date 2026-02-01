Айс-флоатинг стал новым способом борьбы со стрессом в Москве

Москвичи нашли новый способ борьбы со стрессом – айс-флоатинг, то есть погружение в ледяную воду в специальном костюме. Заплывы среди льдин проходят в районе Строгино на Москве-реке.

Участники надевают ярко-красные неопреновые костюмы, которые сохраняют тепло и держат на воде. Сеанс длится от 40 до 60 минут. Мероприятие недоступно детям ростом ниже 140 сантиметров из-за отсутствия костюмов нужного размера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.