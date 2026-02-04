Форма поиска по сайту

04 февраля, 19:30

Экономика

Москва заняла первое место в более 30 национальных рейтингах по итогам 2025 года

По итогам 2025 года Москва заняла первое место более чем в 30 национальных рейтингах, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, Москва вновь подтвердила высокий уровень жизни, ведения бизнеса и инноваций. Она отметила, что сбалансированная экономика и финансовая устойчивость позволяют эффективно развивать городскую среду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикагородвидеоАлексей Лазаренко

