04 февраля, 19:30Экономика
Москва заняла первое место в более 30 национальных рейтингах по итогам 2025 года
По итогам 2025 года Москва заняла первое место более чем в 30 национальных рейтингах, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, Москва вновь подтвердила высокий уровень жизни, ведения бизнеса и инноваций. Она отметила, что сбалансированная экономика и финансовая устойчивость позволяют эффективно развивать городскую среду.
