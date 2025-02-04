Москва и Белоруссия объединят усилия в области охраны окружающей среды

Природоохранные ведомства Москвы и Белоруссии будут вместе работать над экологическим развитием и снижением воздействия на окружающую среду. Оба учреждения подписали меморандум о взаимопонимании.

Как подчеркнула руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, чистый воздух и воду, зеленый облик городов и биоразнообразие необходимо сохранить для будущих поколений. Для этого необходимо внедрять самые современные природоохранные технологии.

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