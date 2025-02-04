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04 февраля, 15:45

Экология

Москва и Белоруссия объединят усилия в области охраны окружающей среды

Москва и Белоруссия объединят усилия в области охраны окружающей среды

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Природоохранные ведомства Москвы и Белоруссии будут вместе работать над экологическим развитием и снижением воздействия на окружающую среду. Оба учреждения подписали меморандум о взаимопонимании.

Как подчеркнула руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, чистый воздух и воду, зеленый облик городов и биоразнообразие необходимо сохранить для будущих поколений. Для этого необходимо внедрять самые современные природоохранные технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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