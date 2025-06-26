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Новости

26 июня, 07:45

Город

Жителям столицы представили варианты досуга на проекте "Лето в Москве"

Жителям столицы представили варианты досуга на проекте "Лето в Москве"

Жителям и гостям Москвы представили детскую развлекательную программу на 23 июня

Проект "Лето в Москве" приготовил развлекательную программу на выходные

Мероприятия для гостей любого возраста подготовили на площадках "Лета в Москве"

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Как пройдут выходные на площадках проекта "Лето в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали о вариантах досуга в рамках проекта "Лето в Москве"

"День соседа" отметили в Бутырском районе

"День соседа" отметили в креативном пространстве "Хлебозавод № 9"

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает горожан и гостей столицы на новые мероприятия. В частности, 26 июня всех желающих ждут на экскурсиях по закрытым зданиям, старинным усадьбам и дворцам. В 18:00 можно будет посетить дом Зиновьевых-Юсуповых в Большом Афанасьевском переулке.

Любители кулинарных экспериментов могут отправиться на мастер-классы известных шеф-поваров в пространстве "Три вокзала. Депо". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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