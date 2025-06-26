Жителям столицы представили варианты досуга на проекте "Лето в Москве"

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает горожан и гостей столицы на новые мероприятия. В частности, 26 июня всех желающих ждут на экскурсиях по закрытым зданиям, старинным усадьбам и дворцам. В 18:00 можно будет посетить дом Зиновьевых-Юсуповых в Большом Афанасьевском переулке.

Любители кулинарных экспериментов могут отправиться на мастер-классы известных шеф-поваров в пространстве "Три вокзала. Депо". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.