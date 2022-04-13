Валерий Сюткин выступил с рок-н-ролл-бэндом в оранжерее ВДНХ

13 апреля, во Всемирный день рок-н-ролла, состоялся концерт Валерия Сюткина в оранжерее на ВДНХ.

Лидер группы "Браво" вместе с рок-н-ролл-бэндом исполнил хиты "Семь тысяч над землей", "Я – то, что надо", "Радио ночных дорог", "Дорога в облака".