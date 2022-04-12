Пассажиров московского метро будут приветствовать фразой "Поехали!" в День космонавтики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День космонавтики, 12 апреля, машинисты столичного метро будут приветствовать пассажиров легендарной фразой Юрия Гагарина "Поехали!" при отправлении поездов с конечных станций. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Кроме того, к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли Московский метрополитен совместно с "Роскосмосом" и департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы подготовил специальную выставку для пассажиров.

"В экспозиции между станцией метро "Ленинский проспект" и станцией МЦК Площадь Гагарина можно будет увидеть скафандр космонавта "Орлан-М", макет ракеты-носителя "Союз-2" и картины на тему космоса", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что аудиозапись с фразой "Поехали!" будет звучать на эскалаторных наклонах, а стикеры с цитатой первого космонавта будут размещены на головных вагонах поездов и в маршрутном табло одного состава на Калужско-Рижской линии.

День космонавтики был установлен в качестве праздника указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Международный день полета человека в космос также учрежден Генассамблеей ООН.

По случаю праздника на цифровом портале Russpass опубликовали подборку экскурсий и памятных мест Москвы, связанных с космической тематикой. Пользователи могут составить свой прогулочный маршрут, а также воспользоваться готовым.