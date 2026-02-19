Форма поиска по сайту

В столице вышел "Ультима гид" от "Яндекс Еды" с лучшими ресторанами и барами

В столице вышел "Ультима гид", масштабный проект от "Яндекс Еды", который собирает в одном списке лучшие рестораны и бары города. Особенность проекта заключается в методике отбора.

Сначала алгоритм анализирует более 100 параметров, включая отзывы, оценки и количество повторных визитов. Так формируется лонг-лист, в который в этом году вошли больше 800 заведений.

Затем интерьер, атмосферу и сервис оценивают пользователи и независимые эксперты: рестораторы, критики и шеф-повара. В этом году появилась номинация "Ресторан года", которая выделяет лучших из лучших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов Мария Рыбакова

