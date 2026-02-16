В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно съесть блинов без вреда для здоровья. По данным специалистов, идеальная порция составляет два тонких блина с начинкой.

Блины с мясом, творогом и сметаной являются самыми калорийными, поэтому лучше добавлять нежирный йогурт, рыбу или ягоды. Людям с сахарным диабетом, ожирением и другими хроническими заболеваниями ведомство рекомендовало строже следить за количеством съеденных блинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

