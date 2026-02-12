Форма поиска по сайту

12 февраля, 20:00

"Миллион вопросов": юрист рассказала, кто должен ответить за плесень в новостройке

Кто ответит за плесень, которая появилась через полгода после заселения в новостройке? Что делать, если застройщик сдал дом с грубыми нарушениями? Можно ли отказаться принимать квартиру и вернуть деньги? Что делать, если застройщик торопит подписать акт приемки квартиры? Можно ли получить неустойку за просрочку, если ключи дали на год позже?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета Оксана Васильева.

