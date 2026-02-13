СМИ сообщили, что владельцы "Авиасейлс" начали искать покупателя для бизнеса

Владельцы крупнейшего российского поисковика билетов "Авиасейлс" начали искать покупателя для своего бизнеса. Об этом пишут деловые СМИ. Стоимость компании оценили в 23 миллиарда рублей.

Эксперты сообщили, что сложная система владения бизнесом и возможное наличие активов за рубежом осложняют сделку. Однако в самой компании "Авиасейлс" заявили, что о продаже речи не идет.

