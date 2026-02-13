13 февраля, 11:30Экономика
СМИ сообщили, что владельцы "Авиасейлс" начали искать покупателя для бизнеса
Владельцы крупнейшего российского поисковика билетов "Авиасейлс" начали искать покупателя для своего бизнеса. Об этом пишут деловые СМИ. Стоимость компании оценили в 23 миллиарда рублей.
Эксперты сообщили, что сложная система владения бизнесом и возможное наличие активов за рубежом осложняют сделку. Однако в самой компании "Авиасейлс" заявили, что о продаже речи не идет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.