29 апреля, 15:35События
Родителям рассказали о правилах безопасности в летние каникулы
Весенне-летний период традиционно связан с ростом рисков для юных москвичей: от пожаров до ДТП. Какие главные аспекты безопасности должны знать родители и дети? Какие правила поведения нужно соблюдать на дорогах, у воды или в лесу? Какие профилактические мероприятия реализуют городские службы для защиты детей?
Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали:
- заместитель начальника главного управления МЧС России по городу Москве – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы Александр Бобров;
- заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве, полковник полиции Евгений Логиновский;
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
- директор центра детского и юношеского творчества "Бибирево" Александр Моргунов.