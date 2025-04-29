Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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29 апреля, 15:35

События

Родителям рассказали о правилах безопасности в летние каникулы

Родителям рассказали о правилах безопасности в летние каникулы

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Весенне-летний период традиционно связан с ростом рисков для юных москвичей: от пожаров до ДТП. Какие главные аспекты безопасности должны знать родители и дети? Какие правила поведения нужно соблюдать на дорогах, у воды или в лесу? Какие профилактические мероприятия реализуют городские службы для защиты детей?

Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали:

  • заместитель начальника главного управления МЧС России по городу Москве – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы Александр Бобров;
  • заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве, полковник полиции Евгений Логиновский;
  • уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
  • директор центра детского и юношеского творчества "Бибирево" Александр Моргунов.

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