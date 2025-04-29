Родителям рассказали о правилах безопасности в летние каникулы

Весенне-летний период традиционно связан с ростом рисков для юных москвичей: от пожаров до ДТП. Какие главные аспекты безопасности должны знать родители и дети? Какие правила поведения нужно соблюдать на дорогах, у воды или в лесу? Какие профилактические мероприятия реализуют городские службы для защиты детей?

Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали: