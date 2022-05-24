В аэропорту Домодедово прошли пожарные учения. Тренировка проводилась на топливно-заправочном комплексе авиагавани, где по сценарию произошел пожар.

Сотрудники аэропорта, МЧС и Областной противопожарно-спасательной службы показали, как действовать в таких ситуациях.

Также спасатели показали эвакуацию пострадавшего в ходе разгерметизации. Учения прошли успешно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.