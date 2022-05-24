Авиация ВС РФ сбила в районе Краматорска украинский самолет МиГ-29 – МО РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Украинский самолет МиГ-29 сбит в районе Краматорска в ДНР российской авиацией, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Пилипчатино ДНР, 80 районов сосредоточения ВСУ и украинской военной техники, два пункта управления и три склада боеприпасов.

"Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники", – отметил он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

