Саперы РФ разминировали 50-километровый участок рядом с портом Мариуполя

Российские саперы разминировали 50-километровый участок рядом с портом Мариуполя. Они нашли неразорвавшиеся боеприпасы, в том числе минометные снаряды.

На особо опасных участках военные применяли робототехнические комплексы. На разминирование пляжа ушло около трех недель. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.