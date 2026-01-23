Мошенники начали представляться сотрудниками отдела контроля аэропортов в Москве

Мошенники представляются москвичам сотрудниками отдела контроля аэропортов и вводят пассажиров в заблуждение, сообщая личные данные. Аферисты просят сдать миграционную карту и назвать пришедший СМС-код, а после этого крадут деньги.

Также злоумышленники могут звонить от соседей по подъезду. Мошенники предлагают заказать новый домофон и просят перевести деньги, называя номер квартиры жертвы для убедительности.

