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19 июля, 13:30

Безопасность

Юрист рассказал, как не попасться на уловки мошенников при покупке тренингов

Юрист рассказал, как не попасться на уловки мошенников при покупке тренингов

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По мнению юристов, обещание грандиозных результатов после первого тренинга или одной медитации, должны насторожить потенциального покупателя. Как отметил юрист Ярослав Остапенко, в случае получения некачественных услуг или недостижения заявленного результата потребитель вправе обратиться с претензией о возврате денежных средств. Если в течение 10 дней спор не будет урегулирован, то покупатель может обратиться в суд.

Также Остапенко рассказал, что если суд установит, что услуги были оказаны некачественно, то с исполнителя, помимо стоимости курсов, будут взысканы компенсация морального вреда, неустойка, штраф, а также судебные расходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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