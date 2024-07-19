19 июля, 13:30Безопасность
Юрист рассказал, как не попасться на уловки мошенников при покупке тренингов
По мнению юристов, обещание грандиозных результатов после первого тренинга или одной медитации, должны насторожить потенциального покупателя. Как отметил юрист Ярослав Остапенко, в случае получения некачественных услуг или недостижения заявленного результата потребитель вправе обратиться с претензией о возврате денежных средств. Если в течение 10 дней спор не будет урегулирован, то покупатель может обратиться в суд.
Также Остапенко рассказал, что если суд установит, что услуги были оказаны некачественно, то с исполнителя, помимо стоимости курсов, будут взысканы компенсация морального вреда, неустойка, штраф, а также судебные расходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.