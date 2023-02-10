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07:15

Безопасность

Фрегат "Адмирал Горшков" провел очередную тренировку в Атлантическом океане

Фрегат "Адмирал Горшков" провел очередную тренировку в Атлантическом океане

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Фрегат "Адмирал Горшков" готовится к совместным учениям с ВМС Китая и ЮАР. Очередная тренировка прошла в Атлантическом океане. Экипаж совершенствовал навыки в артиллерийской стрельбе по морским целям.

Огонь по мишени, имитирующей вражеский корабль, вели из 130-миллиметровой корабельной установки АК-192М. Цель, которая находилась на расстоянии более 10 километров, была успешно поражена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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