VK Видео покажет короткометражку для подростков и молодежи "Я не знал"

Россиян, которые не подозревают о том, что их вовлекли в преступную схему, становится все больше. В связи с таким трендом в VK Видео покажут короткометражный фильм для подростков и молодежи "Я не знал". Социальный проект призван предостеречь молодых людей от опасных последствий.

В фильме показаны реальные приемы манипуляторов и методы по распознаванию их схем. Кроме того, эксперты расскажут, как не попасть в ловушку и что делать, если это уже произошло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.