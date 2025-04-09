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09 апреля, 07:45

Безопасность

VK Видео покажет короткометражку для подростков и молодежи "Я не знал"

VK Видео покажет короткометражку для подростков и молодежи "Я не знал"

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Россиян, которые не подозревают о том, что их вовлекли в преступную схему, становится все больше. В связи с таким трендом в VK Видео покажут короткометражный фильм для подростков и молодежи "Я не знал". Социальный проект призван предостеречь молодых людей от опасных последствий.

В фильме показаны реальные приемы манипуляторов и методы по распознаванию их схем. Кроме того, эксперты расскажут, как не попасть в ловушку и что делать, если это уже произошло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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