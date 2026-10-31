Собянин заявил, что к 2029 году более 500 тыс человек приступят к переселению по реновации

Более 500 тысяч человек переселятся по программе реновации к концу 2029 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр, в бюджете на три года на реализацию этой программы предусмотрен 1 триллион 200 миллиардов рублей. В ближайшие годы должны построить почти 7 миллионов квадратных метров жилья. В новые квартиры начнут переселяться более 200 тысяч москвичей.

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