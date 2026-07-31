31 июля, 23:00Город
Юбилейное празднование в "Лужниках" завершилось 3D-мэппинг-шоу
В "Лужниках" проходит юбилейное празднование, кульминацией которого стало 3D-мэппинг-шоу. Посетители отметили, что "Лужники" украшают город, а Москва постоянно преображается и становится комфортнее.
Начальник управления сохранения наследия и развития туризма АО "Лужники" Юлия Журкина назвала "Лужники" местом силы, спорта, отдыха и искусства, где сбываются мечты болельщиков и зрителей.
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