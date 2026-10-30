30 октября, 21:15Мэр Москвы
Сергей Собянин подвел итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"
Сергей Собянин в МАХ подвел итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации". В этом году на него зарегистрировались более 11,5 тысячи человек.
Для конкурсантов подготовили по 10 задач в разных сферах – от цифрового проектирования озеленения Москвы до роботизации складов и аэропортов. Всего за время проведения конкурса участие в нем приняли более 60 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.