Сергей Собянин подвел итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Сергей Собянин в МАХ подвел итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации". В этом году на него зарегистрировались более 11,5 тысячи человек.

Для конкурсантов подготовили по 10 задач в разных сферах – от цифрового проектирования озеленения Москвы до роботизации складов и аэропортов. Всего за время проведения конкурса участие в нем приняли более 60 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

