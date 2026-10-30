Сергей Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником

В России 30 октября отмечают День тренера. С профессиональным праздником их поздравил Сергей Собянин.

По словам мэра, в Москве со спортсменами работают более 3 тысяч тренеров по 93 видам спорта. Свыше 300 из них имеют звание "Заслуженный тренер России". Под их руководством в 2026 году столичные спортсмены завоевали почти 400 наград на международных соревнованиях.

Московские тренеры работают не только с профессионалами, но и уделяют внимание любительскому спорту. Они проводят занятия в бесплатных секциях и спортивных клубах, а также участвуют в проектах "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.