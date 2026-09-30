Кабмин назвал приоритеты федерального бюджета на 2027–2029 годы

Выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и безопасности, а также помощь участникам СВО и их семьям назвали ключевыми приоритетами федерального бюджета на 2027–2029 годы. В 2027 году минимальный размер оплаты труда вырастет почти на 7% и составит 28 935 рублей.

Прожиточный минимум увеличится до 20 227 рублей, а материнский капитал проиндексируют с учетом фактической инфляции. Расходы федерального бюджета в 2027 году составят около 49 триллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.