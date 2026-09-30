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30 сентября, 11:30

Транспорт

Речному маршруту ЗИЛ – Печатники исполнилось три года

Речному маршруту ЗИЛ – Печатники исполнилось три года

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Речному маршруту ЗИЛ – Печатники исполнилось три года. Пассажиры совершили по нему более 1,3 миллиона поездок. Маршрут проходит рядом с 10 бизнес-центрами, поэтому многие москвичи используют его, чтобы добираться до работы.

Рядом с причалами второго регулярного речного маршрута живут более 700 тысяч человек. Водный транспорт стал частью городской транспортной сети и изменил привычки многих пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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