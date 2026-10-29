Собянин: с вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА

Системы ПВО отразили атаку беспилотников, направлявшихся к Москве. С 20:00 28 октября по 07:00 29 октября в сторону столицы летели 613 БПЛА, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, большую часть беспилотников нейтрализовали на дальних подступах к городу, еще 231 уничтожили непосредственно на подлете к столице. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны РФ, за ночь над регионами России сбили более 1,2 тысячи украинских беспилотников. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.