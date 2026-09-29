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29 сентября, 11:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о площадках для развития инноваций в Москве

Сергей Собянин рассказал о площадках для развития инноваций в Москве

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В Москве созданы более 300 площадок для технологический инноваций. Об этом Сергей Собянин рассказал на пленарной сессии Московского стартап-саммита.

Мэр отметил важность подготовки городской среды для внедрения разработок. По его словам, это невозможно без реорганизации структур среды, настройки управленческих процессов и подготовки технологической основы. Поэтому внедрение инноваций тесно связано с получением большого массива данных и его анализом.

Разработанные московскими специалистами цифровые решения сейчас находят применение во многих регионах и помогают развивать в них концепцию "умного города". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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