Депутаты ГД предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родственниками

Россиянам могут предоставить до 3 месяцев оплачиваемого отпуска для ухода за близкими родственниками. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ предложили внести депутаты Госдумы.

Кроме того, в экстренных ситуациях работники смогут получить 2 недели оплачиваемого отпуска. Такая мера будет действовать, если родственник перенес операцию или получил серьезную травму.

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