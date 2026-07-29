29 июля, 07:15Политика
Депутаты ГД предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за родственниками
Россиянам могут предоставить до 3 месяцев оплачиваемого отпуска для ухода за близкими родственниками. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ предложили внести депутаты Госдумы.
Кроме того, в экстренных ситуациях работники смогут получить 2 недели оплачиваемого отпуска. Такая мера будет действовать, если родственник перенес операцию или получил серьезную травму.
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