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01 июня, 17:15

Общество

Владимир Путин вручил государственные награды многодетным семьям

Владимир Путин вручил государственные награды многодетным семьям

Путин вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" в Москве

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В Кремле Владимир Путин вручил ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава". Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале. Награды из рук президента получили девять многодетных семей.

Президент подчеркнул, что в России создаются все условия для того, чтобы многодетных семей было больше. Также он отметил, что власть поддержит тех, кто приезжает в страну для сохранения традиционных ценностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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