Новости мира: в Нью-Дели из-за массовых протестов закрыли метро

В Нью-Дели закрыли метро из-за массовых протестов. Участники акций требуют отставки министра образования и выдвигают другие политические требования. Власти усилили меры безопасности у резиденции премьер-министра Нарендры Моди.

Автобус, следовавший из Стамбула в Кушадасы, съехал с трассы и перевернулся. Пострадали более 30 человек. Предварительно, водитель не справился с управлением.

В Италии продолжаются массовые беспорядки. Тысячи участников протестов вступают в столкновения с полицией.

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