Второе за два дня уголовное дело после нападения собаки возбудили в Подмосковье

В Подмосковье возбудили второе за два дня уголовное дело после нападения собаки. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, в котором пострадал внук писательницы Дарьи Донцовой. По предварительным данным, хозяин выгуливал собаку без намордника.

Накануне в Московской области американские булли напали на пятилетнего мальчика. По данным следствия, собаки находились без присмотра. По обоим случаям проводятся проверки.

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