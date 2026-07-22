Юрист объяснил, какая ответственность грозит хозяевам агрессивных собак

Владельцам агрессивных собак может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Об этом рассказал юрист Алексей Сердюков.

Если хозяин нарушил правила содержания или выгула собаки, ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей. Если же в результате нападения причинен тяжкий вред здоровью, наступает уголовная ответственность.

Кроме того, независимо от вида ответственности, хозяин собаки обязан возместить пострадавшему все расходы, включая лечение, реабилитацию и другие причиненные убытки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.