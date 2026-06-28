Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 июня

Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом, в котором принял участие Сергей Собянин. Президент отметил, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме, а производство основных видов горючего в июле должно превысить июньские показатели.

В столицу возвращается палящий зной: после умеренных понедельника и вторника, 29 и 30 июня, уже к среде, 1 июля, температура резко пойдет вверх. В четверг, 2 июля, столбики термометров могут подняться до 32 градусов. Однако жара продержится недолго – уже 4 июля ожидается приход холодного фронта с штормовым ветром, обильными дождями и градом.

Серпухов стал еще одним подмосковным городом, где ввели ограничения для средств индивидуальной мобильности. Полного запрета на прокат нет, но скорость электросамокатов, гироскутеров и моноколес ограничена до 15 километров в час, а во дворах — до 10 километров в час. Кикшеринговым сервисам разрешили оставить в округе только 400 самокатов.

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