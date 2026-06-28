Путин заявил о выводе экономики России на новый технологический уровень

Владимир Путин заявил, что Россия справится со всеми вызовами и выведет экономику страны на новый технологический уровень. Об этом президент сказал на первом этапе XXIII съезда партии "Единая Россия", в котором также принимает участие Сергей Собянин.

По словам главы государства, в России продолжат строить жилье и дороги, создавать современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес и передовые отрасли. Президент также подчеркнул, что государство выполнит все социальные обязательства перед гражданами.

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