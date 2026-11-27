Сергей Собянин поздравил многодетных родителей с наступающим Днем матери и вручил им государственные награды в Москве. Звание "мать-героиня" присвоили трем москвичкам, каждая из которых воспитывает 10 или более детей.

Мэр поблагодарил женщин за вклад в укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения. За последние 16 лет число многодетных семей в столице выросло почти в четыре раза и превысило 250 тысяч.

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