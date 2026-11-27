Телеканал Москва 24 подготовил специальный репортаж о женщинах, которые стали мамами после долгих лет ожидания. Их истории связаны с неудачными попытками ЭКО, трудностями и непростыми решениями.

Кроме того, специалисты рассказали, как работают вспомогательные репродуктивные технологии и какие возможности современная медицина предлагает женщинам.

Специальный репортаж выйдет в День матери, 29 ноября. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.