Высота снежного покрова в Москве достигла 15 сантиметров, а в некоторых районах Подмосковья составляет 19 сантиметров. В ближайшие ночи температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. Оттепели в столичном регионе пока не ожидаются.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопадов. Рабочие расчищают входные группы, тротуары и дороги к социально значимым объектам, а также убирают снег с крыш. Днем 27 ноября в Москве ожидается минус 2 градуса, ночью температура составит от минус 2 до минус 3 градусов.

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