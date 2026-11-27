В Москве с 1 декабря на площади Революции в Тверском районе столицы стартует работа "Домиков добра". Это часть масштабного благотворительного проекта "Москва помогает".

В домиках будут принимать подарки для участников спецоперации, детей из новых регионов и животных. Любой может принести новые вещи в упаковке: одежду, средства гигиены и подарочные наборы для бойцов, сладости, игрушки, книги, школьные и спортивные принадлежности для детей, а также корм, наполнители и средства ухода для животных из приютов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.