Ежегодно в Москве раньше срока появляются на свет около 10 тысяч младенцев. 17 ноября, в Международный день недоношенных детей врачи перинатальных центров рассказали, как выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела. Подробности – в материале Москвы 24.

"Маршрут" выхаживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Ежегодно в Москве раньше срока появляются на свет около 10 тысяч младенцев: свои первые дни они проводят не с мамой, а среди врачей и специальной аппаратуры.



В столичной больнице имени Ворохобова день начинается с рабочего совещания: медики выясняют, кто из недоношенных пациентов сколько граммов набрал за ночь. Затем начинается плановый осмотр.



"Это лампа для проведения фототерапии, когда новорожденные болеют неонатальной желтухой. Фототерапия – единственный способ лечения, снижения билирубина в крови ребенка. У этого ребенка у нас лечат гемолитическую болезнь новорожденного, поэтому он будет "светиться" суток десять примерно", – рассказала телеканалу Москва 24 заведующая отделением патологии новорожденных ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Любовь Аникеева.



За ее плечами 13 лет практики, под ее руководством в отделении выходили сотни малышей, родившихся раньше срока.



"Каждая выписка домой из нашего отделения – это, можно сказать, работа всего персонала перинатального центра", – призналась она.



При этом врач отметила, что есть вещи, к которым невозможно привыкнуть.





Любовь Аникеева заведующая отделением патологии новорожденных ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Женщины не готовы к тому, что у них родится ребенок с патологией или заболеванием. Мы должны об этом сказать маме, и когда ты идешь и рассказываешь информацию такой, какая она есть, – это, наверное, самое тяжелое для нас.

Для каждого недоношенного малыша врачи разрабатывают индивидуальную программу выхаживания – на сленге неонатологов ее называют "маршрутом". План лечения и реабилитации готовят еще до родов.



"Все органы и системы сформированы уже примерно к десятой неделе. При этом важно не само формирование, а созревание. Если говорить о глубоко недоношенных малышах, то это созревание респираторной системы, легких, сурфактанта, который помогает легким не спадаться на выдохе, созревание головного мозга и нервной системы, чтобы не было рисков геморрагических осложнений", – пояснила телеканалу Москва 24 руководитель отделения новорожденных Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Марика Шакая.



Среди обязательных процедур – специальный массаж, создающий эффект невесомости и стимулирующий формирование правильного мышечного тонуса и рефлексов. Для этого используют кроватку для сухой иммерсии с микроскопическими кварцевыми шариками, которые постоянно подогреваются воздухом: сеанс длится около 10 минут и снижает нагрузку на скелет и мышцы младенца.



"В регионах мы имитировали сухую иммерсию, наливая воду в детскую ванночку, сверху клали клеенку и на нее – ребенка, а доктора с боков качали, чтобы ребенок качался на воде", – добавила Аникеева.



Кроме того, у недоношенных не развит сосательный рефлекс, поэтому кормят их специальной смесью повышенной калорийности через зонд каждые три часа – восемь раз в сутки.



Самое тревожное место в перинатальном центре – реанимация. Экстремально низкая масса тела не позволяет ребенку глубоко вдохнуть, поэтому таких малышей помещают в кювезы, где создается особый микроклимат, а давление, дыхание и сердцебиение контролируют десятки датчиков.





Марика Шакая руководитель отделения новорожденных Московского областного НИИ акушерства и гинекологии В инкубаторах создается влажность до 90% – такая же, как в хаммаме, когда на теле выступает испарина. Именно такая влажность необходима малышам с массой при рождении менее 1 000 граммов, потому что через кожу уходит много жидкости, это приводит к обезвоживанию.

Современное оборудование также позволяет восстанавливать зрение недоношенным без операций.



"Когда я начинала работать, при ретинопатии недоношенных в подавляющем большинстве случаев делали лазеркоагуляцию – операции длились долго, но позволяли сохранять зрение. Сейчас лазеркоагуляция практически не делается, потому что появилось интравитреальное введение препарата. Поэтому появились дети с весом менее 500 граммов, которые выживают: не только в нашей клинике, но и в других клиниках Москвы", – рассказала телеканалу заведующая отделением реанимации для новорожденных ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Мария Федченкова.

"Физическая боль несравнима с душевной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мама одного из таких детей Анна Набедрик вспоминает плановое УЗИ как страшный сон. Ее 4-летний сын Даня родился на 27-й неделе с весом 750 граммов и провел в больнице три месяца.



"Приходит врач, садится со мной на койку и говорит, что у нас нет другого выбора, мы сделали все, что могли, обязаны тебя прокесарить. Он не мог дать обещаний, но все равно сказал: "Я тебе обещаю, он будет здоров", – рассказала она телеканалу Москва 24.



У малыша были пневмония, ретинопатия, открытый артериальный проток, дважды – легочное кровотечение, а самое грозное осложнение – гангрена пальцев правой стопы и большого пальца левой, которые впоследствии ампутировали.



Анна Набедрик мама Дани Мы научили его, что он должен гордиться этой историей: он проиграл эти ножки в бою, зато выиграл главный приз – это жизнь.

По ее словам, возможно, поэтому у сына характер настоящего лидера.

Еще один аналогичный случай произошел несколько месяцев назад: Кристина Зинган родила двойню – девочки появились на свет с весом 640 и 1 200 граммов.



"На шестнадцатой неделе на скрининге мы узнали, что одна из близнецов стала донором другой. Нам не давали стопроцентной гарантии, что спасут обеих, и сказали, что шанс спасти одного ребенка больше", – рассказала она журналистам.



Кесарево сечение провели на 29-й неделе.





Кристина Зинган мама недоношенных дочек-близняшек Первые сутки были самыми тяжелыми: она была практически обескровлена, ей сделали четыре переливания. То, что смогли помочь моим детям, для меня чудо.

Влада Семенова – мама Арины, родившейся с весом 990 граммов – вспоминает, как боялась выписки.



"Я не представляла, как мы будем дома, нужно было поддерживать стерильность. Постепенно тревога ушла, и в целом она развивается как обычный ребенок – в восемь месяцев мы даже летали с двумя детьми на море в Турцию", – рассказала она.



Но один эпизод до сих пор вызывает у женщины дрожь.



"У нее случилось апноэ, она стала сереть. Я была с ней в палате одна, смотрю – она перестала дышать. Я позвала медсестру и врачей, они ее реанимировали. Это невозможно передать словами, я каждую ночь следила за сатурацией", – поделилась женщина.



"Спецреп": недоношенные дети

Сын Юлии Бардась Егор родился с весом 415 граммов – рекордно низким показателем в Москве. Почти полгода его выхаживали в перинатальном центре 67-й больницы.



"Мне сказали, что состояние тяжелое, увидеть его можно через шесть часов. Моя физическая боль после кесарева не сравнима с душевной – я болела за него каждой клеточкой души", – поделилась Юлия.



Врач-неонатолог ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Светлана Воробьева вспомнила, как считала каждый грамм, который прибавлял Егор.





Светлана Воробьева врач-неонатолог ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Мы помогали ему дышать, держать давление, чтобы работало сердечко и незрелый мозг смог справиться. И я очень порадовалась за маму и папу, которые не перестали верить в своего ребенка и дали ему всю свою любовь.

Сегодня мальчик полностью здоров.

По данным столичного Депздрава, общая выхаживаемость недоношенных в мире составляет примерно 70–80%, а в ведущих перинатальных центрах столицы достигает 99%: там выхаживают детей, родившихся на 22-й неделе с массой тела от полукилограмма. Когда-то эти дети были совсем крошечными, за их жизнь боролись врачи: сегодня они ходят в школу, занимаются спортом и ничем не отличаются от сверстников.