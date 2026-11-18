В столичных магазинах появились новогодние ели, стоимость которых варьируется от 100 до почти 165 тысяч рублей, рассказали эксперты. Как выбрать один из главных атрибутов праздника, разбиралась Москва 24.

Старт продаж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Живые и искусственные новогодние ели появились в продаже в столичных магазинах: цены на них начинаются от 100 рублей и доходят до 164,8 тысячи, сообщили представители ретейла.

По минимальной цене продаются настольные ели высотой 45 сантиметров, тогда как напольные модели в 120 сантиметров обойдутся минимум в 900 рублей. Деревья высотой 1,5 и 1,8 метра стоят уже от 1 тысячи, а за варианты от 2 метров нужно заплатить от 4,5 тысячи рублей.

Среди других предложений – отечественная ель, высота которой 1,75–2 метра, оценивается в 5,2 тысячи рублей, а сосна аналогичных параметров – в 5,5 тысячи. За удмуртскую стриженую ель просят 17,3 тысячи, за датскую пихту Нордмана – 25,8 тысячи, за пихту Фразера – 35,8 тысячи. Есть и самый дорогой вариант: им стала пихта Нордмана высотой 4–4,5 метра, которая продается за 164,8 тысячи рублей.





Станислав Богданов председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Новогодний сезон в торговых сетях только начинается – первые искусственные ели поступают в магазины, а пик продаж традиционно приходится на декабрь. Торговые сети заранее формируют сезонные закупки, чтобы покупатель мог подобрать ель на любой бюджет.

По словам Богданова, на полках гипермаркетов насчитывается от 80 до 160 разновидностей таких атрибутов Нового года, а в онлайн-каталогах отдельных торговых сетей выбор достигает почти 1,3 тысячи позиций.

При этом стоит внимательно относиться к выбору искусственной ели для дома или любого другого закрытого помещения. Важно, чтобы дерево не было токсичным и не пахло, отметила в разговоре с Москвой 24 флорист-декоратор Татьяна Весенняя.





Татьяна Весенняя флорист-декоратор Лучше выбирать качественную ель с хорошей хвоей, то есть отдавать предпочтение фабричному производству, которое есть в России. Я работала с плохим качеством деревьев – они очень токсичны, их нельзя ставить в закрытых помещениях.

При этом, по ее словам, в последнее время заметно расширился рынок интерьерных, невысоких елей – до 5 метров. Поэтому можно легко выбрать достойные позиции как для дома, так и для общественного пространства, отметила эксперт.

От бюджетных до премиум-сегмента

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Искусственные ели бывают трех типов: экономкласса, среднего сегмента и премиум, рассказала Москве 24 дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.

"Экономкласс делают из лески и ПВХ, что получается довольно реалистично. Деревья продают и чисто зеленые, и иногда с белыми заснеженными ветками. Минус у этого типа елки в том, что она осыпается, а это значит – много мусора", – отметила эксперт.

Второй вариант – из более жесткого ПВХ. Он не осыпается, считается средним сегментом, но при этом для некоторых выглядит довольно неестественно.



(литого полиэтилена. – Прим. ред.) , как ее называют, из резины: это дерево с отлитыми "лапками", которое выглядит очень натурально. Такой вид самый практичный, долговечный и более естественный внешне. Существует также комбинированный вариант, когда ствол из ПВХ, а сами "лапки" – отлитые.

Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор Третий вариант – премиум-елка из РЕ, как ее называют, из резины: это дерево с отлитыми "лапками", которое выглядит очень натурально. Такой вид самый практичный, долговечный и более естественный внешне. Существует также комбинированный вариант, когда ствол из ПВХ, а сами "лапки" – отлитые.

При этом самой удобной конструкцией она назвала ели на шарнирах. Они состоят из жесткого каркаса, ствола и веток. Последние сминаются, раскрываются и закрываются, что довольно удобно: стоит расправить ветви, и дерево становится пышным. Такая конструкция удобна в хранении.

Правда, выбор самой елки – это лишь часть новогоднего уюта. Не менее важно правильно украсить новогодний атрибут.

"Сейчас главный тренд в декоре – возвращение к традициям, винтажные украшения, возможно, советского периода или те, которые были дороги родным. Такие игрушки могут быть даже съедобными: сушеные яблоки, корица, печенье, то самое имбирное. Также в тренде украшения ручной работы, сделанные совместно с детьми, или те, что изготавливались давным-давно. То есть елка сегодня – это нечто персонализированное относительно именно семьи", – отметила декоратор.

Также существует тренд на то, чтобы не перегружать дерево и не вешать слишком много украшений. Актуальна и экотема, когда в качестве декора выступают игрушки из коры или натурального дерева, отметила эксперт.

Живая ель

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

При этом домой ель следует выбирать, исходя из возможностей пространства. Если речь идет о квартире, то дерево должно быть максимум 1,75–2 метра, чтобы оно не казалось громоздким. Если речь о загородном доме, можно брать экземпляры выше, рассказала флорист-декоратор Татьяна Весенняя.

Это касается не только искусственных деревьев, но и живых. Однако последние нуждаются в особом уходе. Например, важно не ставить дерево возле отопительных приборов и батарей, иначе оно высохнет буквально за 2–3 дня. Рекомендуется использовать специальные подкормки, чтобы ель радовала как можно дольше. Ставить ее полагается в мокрый песок, доливая туда воду. Причем для удобства производители стали выпускать специальные подставки, отметила эксперт.





Татьяна Весенняя флорист-декоратор Чтобы выбрать качественную живую ель, ориентируйтесь на хвою: тревожный признак – желтые проплешины. Особенно это касается датских пихт, у них хвоя очень стойкая. Русские ели в теории должны выглядеть презентабельно, но они могут чувствовать себя плохо из-за перепада температур, что вызывает подсыхание. Среди русских елей сложно найти плохую, потому что деревья срезают в питомнике и хранят в правильных условиях (не в жарких помещениях). Покупать их лучше в магазинах и на елочных базарах.

Если есть возможность поставить дома именно живое дерево, это поможет создать дома особую атмосферу, аромат и настроение, порекомендовала эксперт.

По ее мнению, можно обратить внимание на датские пихты (пихты Нордмана), они долго сохраняют форму и меньше усыхают, в отличие от русской ели, которая сбрасывает иголки. Такие деревья достаточно мягкие на ощупь, что важно, когда есть дети и животные, которые могут повредиться, заключила декоратор.

