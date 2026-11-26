В Москве представили праздничную программу ко Дню матери, который в этом году отметят 29 ноября. В столице пройдут творческие мастер-классы и семейные фестивали. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Школьники и студенты подготовят для мам миллионы поздравительных открыток – "маментинок". Подписать их можно будет в том числе в центрах госуслуг. Кроме того, врачи и медсестры столичных роддомов вручат открытки женщинам, которые недавно стали мамами.

Еще одним событием станет семейный фестиваль в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.