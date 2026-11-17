В 2029 году может начаться распространение свиного гриппа, которое приведет к следующей глобальной пандемии. Такой сценарий специалисты Федерального медико-биологического агентства России считают наиболее вероятным. Вирус гриппа обладает наивысшим пандемическим потенциалом среди известных инфекций.

Снизить риск тяжелого течения заболевания и осложнений поможет массовая вакцинация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.