Московские школьники присоединились к сетевому тренду "Мама, я тебе никогда не говорил, но..." ко Дню матери. Ребята записывают видео с признаниями, в которых рассказывают мамам о своих чувствах, благодарят их и делятся небольшими секретами.

В тренде участвуют не только дети, но и взрослые, которые хотят признаться родителям в том, о чем не говорили много лет. День матери в этом году отметят 29 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.