Полицейские задержали подростков, которые занимались вандализмом в столичных электричках. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, на маршруте Фрязино – Москва школьники в вагонах поезда "Иволга" сорвали аварийные молотки, а затем разбили окна. По данным перевозчика, ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Полиция выяснила, что хулиганы действовали организовано, договаривались заранее и свои действия снимали для публикации в соцсетях. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.