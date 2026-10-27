Спасатели нашли тело москвички, которая пропала по пути с тренировки. Ее обнаружили в акватории Москвы-реки. Об этом сообщают информационные телеграм-каналы.

Девушку искали несколько дней. Она пропала 21 октября – ушла в спортзал, но домой не вернулась и перестала выходить на связь. Когда она не появилась на работе, коллеги и родственники начали поиски.

Выяснилось, что накануне девушка поругалась со своим молодым человеком. По некоторым данным, последний раз ее видели в районе Живописного моста. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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