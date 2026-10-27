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27 октября, 12:30

Происшествия

Брендовые вещи на 22 млн рублей обнаружили в Шереметьево у прибывшей из Турции пассажирки

Брендовые вещи на 22 млн рублей обнаружили в Шереметьево у прибывшей из Турции пассажирки

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Брендовые вещи на 22 миллиона рублей обнаружили в Шереметьево у пассажирки, прибывшей из Турции. Как рассказали в таможенной службе, это были 3 сумки, десятки предметов одежды и несколько пар обуви. 22-летняя россиянка не задекларировала вещи.

Она объяснила, что получила их в подарок. Тем не менее, по закону, девушка должна была заплатить таможенные платежи больше чем на 6 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хозяйке вещей может грозить лишение свободы на срок до 2 лет или штраф до 500 тысяч руб дополнительно к той сумме, которую она не заплатила, пересекая границу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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