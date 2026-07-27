Два человека погибли в ДТП с пожаром на Калужском шоссе

Смертельное ДТП произошло на Калужском шоссе в районе поселения Вороново: легковой автомобиль оказался на встречной полосе и врезался в грузовик. В результате удара машина воспламенилась, пламя охватило и фуру.

Авария унесла жизни двух человек. Пожар потушен, однако движение на участке существенно затруднено в обоих направлениях. Прокуратура ведет контроль за выяснением обстоятельств происшествия.

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